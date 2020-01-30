«Цифровая экономика» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральным директором АНО «Цифровая экономика» Евгением Ковниром и вице-президентом ПАО «Ростелеком» Борисом Глазковым было подписано соглашение о сотрудничестве в ходе реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Центр компетенций на базе «Ростелекома» начал функционировать в сентябре 2017 года. Основными его задачами является экспертная поддержка, подготовка, обновление и мониторинг реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Также одной из задач можно назвать привлечение многих участников из сферы бизнеса и экспертного сообщества.

По соглашению сотрудничество Центра компетенций и «Цифровой экономики» сфокусируется на проблемах реализации нацпрограммы и входящего в неё федерального проекта «Информационная инфраструктура». Помимо этого будет акцентироваться внимание на популяризации применения цифровых технологий, распространении лучшего опыта цифровой трансформации в регионах, в том числе организация совместных мероприятий.