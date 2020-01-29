Голосование по выбору целей расходования гранта в 1,2 млрд рублей

Минэкономики РД запустило второй этап формирования перечня главных направлений по освоению средств федерального гранта в сумме 1267950,1 тыс. руб. Данный этап будет пройден в формате онлайн-голосования.

По результатам первого этапа при участии независимых экспертов провели анализ и обработку каждого поступившего предложения. По итогам из 11 тыс.97 предложений выбрано 48 по 13-ти отраслевым направлениям.

Онлайн-голосование проходит прямо сейчас! Хотелось бы призывать каждого жителя республики поучаствовать в голосовании и принять решение, куда будут направлены 1,267 млрд рублей!

Голосование активно на портале «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», на сайте «Активный гражданин (РД)» и на официальном сайте Минэкономразвития РД.