Масштабные работы по замене линий электропередач развернулись в Кайтагском районе

Согласно федеральной программе, в Кайтагском районе проводятся работы, направленные на капитальную замену высоковольтных линий электропередач. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Стартовал начальный этап реконструкции, в процессе которого рабочие непрерывно демонтируют старые и прогнившие деревянные опоры линий электропередач. Вместо них устанавливаются совершенно новые: железобетонные и деревянные. На данный момент работа проводится в следующих сельских поселениях: в районном центре – селе Маджалис, Тубен-ауле, Шиляги, Газия, а также в поселке Родниковый. Постепенно проводимая работа охватит полностью муниципалитет.