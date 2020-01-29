ЗАМАНА - Масштабные работы по замене линий электропередач развернулись в Кайтагском районе

Масштабные работы по замене линий электропередач развернулись в Кайтагском районе

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29 января, 2020. Среда 09:55
Масштабные работы по замене линий электропередач развернулись в Кайтагском районе

Согласно федеральной программе, в Кайтагском районе проводятся работы, направленные на капитальную замену высоковольтных линий электропередач. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Масштабные работы по замене линий электропередач развернулись в Кайтагском районе
Экономика

Стартовал начальный этап реконструкции, в процессе которого рабочие непрерывно демонтируют старые и прогнившие деревянные опоры линий электропередач. Вместо них устанавливаются совершенно новые: железобетонные и деревянные. На данный момент работа проводится в следующих сельских поселениях: в районном центре – селе Маджалис, Тубен-ауле, Шиляги, Газия, а также в поселке Родниковый. Постепенно проводимая работа охватит полностью муниципалитет.

 

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