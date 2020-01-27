ЗАМАНА - Резиденты ТОСЭР «Дагестанские Огни» приступили к реализации инвестпроектов

Резиденты ТОСЭР «Дагестанские Огни» приступили к реализации инвестпроектов

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27 января, 2020. Понедельник 16:49
Резиденты ТОСЭР «Дагестанские Огни» приступили к реализации инвестпроектов

Резиденты ТОСЭР «Дагестанские Огни» начали реализовывать инвестпроекты, сообщили в РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития РД.

Резиденты ТОСЭР «Дагестанские Огни» приступили к реализации инвестпроектов
Экономика

Согласно информации, предоставленной источником, сотрудники министерства недавно посетили площадку ТОСЭР «Дагестанские Огни». В мероприятии поучаствовали представители администрации города.

Подробная информация на официальном сайте РИА Дагестан

 

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