Согласно информации, предоставленной источником, сотрудники министерства недавно посетили площадку ТОСЭР «Дагестанские Огни». В мероприятии поучаствовали представители администрации города.
Подробная информация на официальном сайте РИА Дагестан
Резиденты ТОСЭР «Дагестанские Огни» начали реализовывать инвестпроекты, сообщили в РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития РД.
Согласно информации, предоставленной источником, сотрудники министерства недавно посетили площадку ТОСЭР «Дагестанские Огни». В мероприятии поучаствовали представители администрации города.
Подробная информация на официальном сайте РИА Дагестан
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