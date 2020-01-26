Дагестанскими энергетиками по отношению к злостным неплательщикам будут приняты жёсткие меры, а именно принудительное отключение от энергоснабжения. Так, в 2019 году свыше 64 тысяч потребителей, чтобы избежать отключения оплатили услуги энергоснабжения и погасили долги. Вся сумма внесенных платежей составила почти 1 млрд рублей.
В Дагестане должникам отключат свет
- Автор Габи
- 26 января, 2020. Воскресенье 08:55
В Дагестане должников за счёт отключат от энергоснабжения.
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