ЗАМАНА - В Дагестане должникам отключат свет

В Дагестане должникам отключат свет

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26 января, 2020. Воскресенье 08:55
В Дагестане должникам отключат свет

В Дагестане должников за счёт отключат от энергоснабжения.

В Дагестане должникам отключат свет
Экономика

Дагестанскими энергетиками по отношению к злостным неплательщикам будут приняты жёсткие меры, а именно принудительное отключение от энергоснабжения. Так, в 2019 году свыше 64 тысяч потребителей, чтобы избежать отключения оплатили услуги энергоснабжения и погасили долги. Вся сумма внесенных платежей составила почти 1 млрд рублей.

 

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