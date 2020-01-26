В Дагестане должникам отключат свет

Дагестанскими энергетиками по отношению к злостным неплательщикам будут приняты жёсткие меры, а именно принудительное отключение от энергоснабжения. Так, в 2019 году свыше 64 тысяч потребителей, чтобы избежать отключения оплатили услуги энергоснабжения и погасили долги. Вся сумма внесенных платежей составила почти 1 млрд рублей.