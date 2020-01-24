Как рассказал управляющий компании «Active Trading» (Германия, Дюссельдорф) Андрей Зыков, рынок Европы на данный момент ищет оригинальные вкусы. Участникам бизнес-миссии было необходимо отыскать товары, ранее не появлявшиеся на прилавках стран Евросоюза. С местными предприятиями уже подписали в рамках мероприятия первые договоры. В самое ближайшее время рынки стран Евросоюза пополнит дагестанский урбеч.
Дагестанский урбеч завоевал страны Евросоюза
- Автор Габи
- 24 января, 2020. Пятница 09:48
Накануне, на базе бизнес-отеля «Сарыкум» в Кумторкалинском районе, началась Международная бизнес-миссия «Дагестан-Германия». Была организована специальная экспозиция, на которой иностранным гостям продемонстрировали собственную продукцию 55 предприятий республики.
Последнее от Габи
- Дагестанский ученый-физик получил грант Президента России
- Фергюсон назвал Нурмагомедова Хабибером и показал тирамису
- На Ставрополье школьники осквернили «Вечный Огонь» в Изобильном
- В Дагестане в 2020 году введут в эксплуатацию 149 объектов
- В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции