ЗАМАНА - Дагестанский урбеч завоевал страны Евросоюза

Дагестанский урбеч завоевал страны Евросоюза

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24 января, 2020. Пятница 09:48
Дагестанский урбеч завоевал страны Евросоюза

Накануне, на базе бизнес-отеля «Сарыкум» в Кумторкалинском районе, началась Международная бизнес-миссия «Дагестан-Германия».  Была организована специальная экспозиция, на которой иностранным гостям продемонстрировали собственную продукцию 55 предприятий республики.

Дагестанский урбеч завоевал страны Евросоюза
Экономика

 Как рассказал управляющий компании  «Active Trading»  (Германия, Дюссельдорф) Андрей Зыков, рынок Европы на данный момент ищет оригинальные вкусы. Участникам бизнес-миссии было необходимо отыскать товары, ранее не появлявшиеся на прилавках стран Евросоюза.  С местными предприятиями уже подписали в рамках мероприятия первые договоры. В самое ближайшее время рынки стран Евросоюза пополнит дагестанский урбеч.  

 

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