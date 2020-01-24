В Дагестане в 2020 году введут в эксплуатацию 149 объектов

Премьер-министр подчеркнул, что очень строительство социальных объектов в республике играет важную роль. Также он добавил, что в последние годы данный вопрос рассматривается с особым вниманием. Итогом этого можно назвать количество строящихся школ, детских садов и т.д. Оно возросло практически в 4 раза – с 46 в 2017 году до 179 в 2019 году.

Обращаясь к присутствующим, Артём Здунов дал поручение относительно того, чтобы все запланированные работы проводились своевременно и эффективно реализовывались поставленные задачи.