ЗАМАНА - В Дагестане в 2020 году введут в эксплуатацию 149 объектов

В Дагестане в 2020 году введут в эксплуатацию 149 объектов

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24 января, 2020. Пятница 09:22
В Дагестане в 2020 году введут в эксплуатацию 149 объектов

Под руководством Председателя Правительства РД  Артёма Здунова состоялось совещание относительно вопросов строительства в республике объектов согласно федеральным и республиканским программам.

В Дагестане в 2020 году введут в эксплуатацию 149 объектов
Экономика

Премьер-министр подчеркнул, что очень строительство социальных объектов в республике играет важную роль. Также он добавил, что в последние годы данный вопрос рассматривается с особым вниманием. Итогом этого можно назвать количество строящихся школ, детских садов и т.д. Оно возросло практически в 4 раза – с 46 в 2017 году до 179 в 2019 году.

Обращаясь к присутствующим, Артём Здунов дал поручение относительно того, чтобы все запланированные работы проводились своевременно и эффективно реализовывались поставленные задачи.

 

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