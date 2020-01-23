В МФЦ Дагестана подвели итоги деятельности

Накануне министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов организовал рабочую встречу с директором МФЦ в РД Магомедэмином Арсланалиевым.

На данной встрече обсудили результаты деятельности МФЦ за 2019 год и поставленные задачи на 2020 год.

Был принят во внимание тот факт, что по нескольким направлениям количество оказанных госуслуг возросло. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в МФЦ составляет 97,92%. Среднее время ожидания в очереди не превышает 13 минут.

В 2019 году реализовывался проект «Безналичный МФЦ». В процессе его реализации для безналичной оплаты счетов в 19 МФЦ установили Post–терминалы, в 36 филиалах МФЦ теперь предоставляют услуги по замене водительских удостоверений.

Во время встречи рассмотрели предложения по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг.

Гаджи Султанов подчеркнул, что на сегодняшний день перед республиканским МФЦ стоит несколько важных задач. В 2020 году в Дагестане планируется увеличить количество филиалов МФЦ.

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