ЗАМАНА - В Дагестане пересмотрят нормативы потребления электроэнергии

В Дагестане пересмотрят нормативы потребления электроэнергии

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21 января, 2020. Вторник 13:04
В Дагестане пересмотрят нормативы потребления электроэнергии

В Дагестанской энергосбытовой компании недавно прошло рабочее совещание управляющего директора компании Эльдара Гаджибабаева с заместителем министра промышленности и энергетики республики Дагестан Робертом Ильясовым и начальником управления коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Мавлудом Мусаевым.

В Дагестане пересмотрят нормативы потребления электроэнергии
Экономика

Об этом сообщает РИА "Дагестан". На встрече обсудили вопросы, касаемые пересмотра уже принятых в республике нормативов для населения относительно потребления электроэнергии.

Директор компании отметил, что в регионе на данный момент платить за электроэнергию по нормативам выгоднее, нежели ставить в доме прибор учёта.

 

 

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