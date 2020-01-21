В Дагестане пересмотрят нормативы потребления электроэнергии

В Дагестанской энергосбытовой компании недавно прошло рабочее совещание управляющего директора компании Эльдара Гаджибабаева с заместителем министра промышленности и энергетики республики Дагестан Робертом Ильясовым и начальником управления коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Мавлудом Мусаевым.

Об этом сообщает РИА "Дагестан". На встрече обсудили вопросы, касаемые пересмотра уже принятых в республике нормативов для населения относительно потребления электроэнергии.

Директор компании отметил, что в регионе на данный момент платить за электроэнергию по нормативам выгоднее, нежели ставить в доме прибор учёта.