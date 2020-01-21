ЗАМАНА - ДагГАУ станет Центром семеноводства на Кавказе

ДагГАУ станет Центром семеноводства на Кавказе

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21 января, 2020. Вторник 10:31
ДагГАУ станет Центром семеноводства на Кавказе

Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова начал работать в том направлении, чтобы реализовать учебно-научный центр биотехнологии растений.

ДагГАУ станет Центром семеноводства на Кавказе
Экономика

Как сообщает РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу вуза, университет проведёт работы при содействии с немецкой компании «Байер АГ». Ректор вуза Зайдин Джамбулатов отметил, что ДагГАУ, совмещающий обучение, производство и науку, проходит этап становления центром семеноводства в СКФО.

 

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