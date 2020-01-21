ЗАМАНА - Россия заняла пятое место в рейтинге мировых золотых запасов

Россия заняла пятое место в рейтинге мировых золотых запасов

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21 января, 2020. Вторник 10:25
Россия заняла пятое место в рейтинге мировых золотых запасов

В России в минувшем году увеличился объём резервов монетарного золота до 2270,56 тонны (73 млн унций). Таким образом страна сохранила пятое место в рейтинге мировых золотых запасов. Об этом сообщается в Центральном банке России.

Россия заняла пятое место в рейтинге мировых золотых запасов
Экономика

Китай немного ослабил позиции, чем и вызвано укрепление позиций России.  Запасы Китая составляют 1948 тонн.

Отметим, что на конец 2019 года запасы США составляют 8133,5 тонны, а Германии 3370 тонн.

 

 

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