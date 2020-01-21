Китай немного ослабил позиции, чем и вызвано укрепление позиций России. Запасы Китая составляют 1948 тонн.
Отметим, что на конец 2019 года запасы США составляют 8133,5 тонны, а Германии 3370 тонн.
В России в минувшем году увеличился объём резервов монетарного золота до 2270,56 тонны (73 млн унций). Таким образом страна сохранила пятое место в рейтинге мировых золотых запасов. Об этом сообщается в Центральном банке России.
Китай немного ослабил позиции, чем и вызвано укрепление позиций России. Запасы Китая составляют 1948 тонн.
Отметим, что на конец 2019 года запасы США составляют 8133,5 тонны, а Германии 3370 тонн.
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