ЗАМАНА - Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

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21 января, 2020. Вторник 09:05
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Число пенсионеров в РФ по результатам прошлого года сократилось примерно на 355 тысяч человек.

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Экономика

Как обозначил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало последствием введения пенсионной реформы. По плану к 2028 году возраст выхода на пенсию в России должен дойти до 60 лет для женщин и 65 — для мужчин.

 

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