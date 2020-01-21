Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Число пенсионеров в РФ по результатам прошлого года сократилось примерно на 355 тысяч человек.

Как обозначил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало последствием введения пенсионной реформы. По плану к 2028 году возраст выхода на пенсию в России должен дойти до 60 лет для женщин и 65 — для мужчин.