Как было сказано на совещании, в Дагестане построят пять мусоросортировочных комплексов.
На данный момент в республике работают два полигона, Дагестан нуждается в организации ещё трёх.
Председатель правительства РД Артём Здунов провёл совещание относительно вопросов строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов для размещения ТКО.
Как было сказано на совещании, в Дагестане построят пять мусоросортировочных комплексов.
На данный момент в республике работают два полигона, Дагестан нуждается в организации ещё трёх.
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