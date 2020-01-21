В Дагестане построят 5 мусоросортировочных комплексов

Председатель правительства РД Артём Здунов провёл совещание относительно вопросов строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов для размещения ТКО.

Как было сказано на совещании, в Дагестане построят пять мусоросортировочных комплексов.

На данный момент в республике работают два полигона, Дагестан нуждается в организации ещё трёх.