ЗАМАНА - В Дагестане построят 5 мусоросортировочных комплексов

В Дагестане построят 5 мусоросортировочных комплексов

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21 января, 2020. Вторник 08:48
В Дагестане построят 5 мусоросортировочных комплексов

Председатель правительства РД Артём Здунов провёл совещание относительно вопросов строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов для размещения ТКО.

В Дагестане построят 5 мусоросортировочных комплексов
Экономика

Как было сказано на совещании, в Дагестане построят пять мусоросортировочных комплексов.

На данный момент в республике работают два полигона, Дагестан нуждается в организации ещё трёх.

 

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