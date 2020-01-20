Согласно предварительным рассчётам Министерства сельского хозяйства Дагестана, в минувшем году объём валовой продукции сельского хозяйства региона приравнивается к 130 млрд рублей. Следует отметить, что это на 6 млрд рублей (4,6%) больше по сравнению с 2018. Валовый сбор зерновых возрос на 6,6%, овощей - увеличился на 12,3%, плодов - на 23,7%.
Дагестан нарастит объём сельхозпродукции на 1 млрд рублей засчёт мелиорации
- Автор Габи
- 20 января, 2020. Понедельник 16:55
Благодаря работам по мелиорации, аграрии Дагестана смогут вернуть в сельскохозяйственный оборот свыше 20 тыс. га земли. Это обеспечит в 2020 году прирост объемов продукции на 1 млрд рублей. Об этом изданию "Замана" сообщили в ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя правительства республики Абдулмуслима Абулмуслимова.
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