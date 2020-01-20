ЗАМАНА - Миллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек

Миллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек

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20 января, 2020. Понедельник 13:38
Миллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек

В 2019 году миллиардеры - всего 2153 человека - имели больше богатства, чем 4,6 миллиарда человек, имеющих низкие доходы.

Миллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек
Экономика

Большая часть миллиардеров - мужчины. Женщины же в 21 веке занимаются трудом, который не оплачивается (домашняя уборка, готовка, уход за детьми, больными и стариками) и работают на должностях с низкими зарплатами. Общий капитал 22 самых богатых мужчин мира, указывается в докладе, равняется финансовому состоянию всех женщин Африки.

Президентам всей планеты нужно строить человеческую экономику, которая будет вознаграждать за труд, несущий настоящую пользу обществу. К примеру, в этом поможет введение прогрессивной шкалы налогообложения.

 

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