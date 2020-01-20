Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Владимира Васильева в субботу на встрече с журналистами федеральных, республиканских и муниципальных СМИ в Махачкале.
Это значит улучшение скорой, школьных автобусов — уровень жизни другой.
Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД, в 2018 году в соответствии с поручением Владимира Васильева подготовили нормативную базу и комплекс мероприятий для выделения с 2019 года субсидий, чтобы отремонтировать местные улично-дорожные сети в сёлах и городах Дагестана.