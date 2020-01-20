На дороги Дагестана направят 1,2 млрд рублей транспортного налога

Главы республики Владимир Васильев отметил, что если будет стопроцентный сбор транспортного налога, то власть направит сумму в размере 2 млрд рублей на дороги в муниципалитетах.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Владимира Васильева в субботу на встрече с журналистами федеральных, республиканских и муниципальных СМИ в Махачкале.

Это значит улучшение скорой, школьных автобусов — уровень жизни другой.

Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД, в 2018 году в соответствии с поручением Владимира Васильева подготовили нормативную базу и комплекс мероприятий для выделения с 2019 года субсидий, чтобы отремонтировать местные улично-дорожные сети в сёлах и городах Дагестана.