Так, чтобы благоустроить и озеленить территорию парка приобрели и посадили 20 штук сосен.
При этом, отметил мэр столицы, такие мероприятия планируется проводить все посадочные сезоны 2020 года.
В махачкалинском парке Ак-Гель приступили к высадке зеленых насаждений. Об этом сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на Instagram-страничку мэра Махачкалы Салмана Дадаева.
Так, чтобы благоустроить и озеленить территорию парка приобрели и посадили 20 штук сосен.
При этом, отметил мэр столицы, такие мероприятия планируется проводить все посадочные сезоны 2020 года.
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