ЗАМАНА - В Махачкалинском парке Ак-Гёль начали сажать деревья

В Махачкалинском парке Ак-Гёль начали сажать деревья

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17 января, 2020. Пятница 15:32
В Махачкалинском парке Ак-Гёль начали сажать деревья

В махачкалинском парке Ак-Гель приступили к высадке зеленых насаждений. Об этом сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на Instagram-страничку мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

В Махачкалинском парке Ак-Гёль начали сажать деревья
Экономика

Так, чтобы благоустроить и озеленить территорию парка приобрели и посадили 20 штук сосен. 

При этом, отметил мэр столицы, такие мероприятия планируется проводить все посадочные сезоны 2020 года.

 

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