В Махачкалинском парке Ак-Гёль начали сажать деревья

В махачкалинс ком парке Ак-Гель приступили к высадке зеленых насаждений. Об этом сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на Instagram-страничку мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

Так, чтобы благоустроить и озеленить территорию парка приобрели и посадили 20 штук сосен.

При этом, отметил мэр столицы, такие мероприятия планируется проводить все посадочные сезоны 2020 года.