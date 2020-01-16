ЗАМАНА - В Дагестане полевые работы пройдут на площади 320 тысяч гектаров

В Дагестане полевые работы пройдут на площади 320 тысяч гектаров

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16 января, 2020. Четверг 09:32
В Дагестане полевые работы пройдут на площади 320 тысяч гектаров

В РД весенний сев культур планируют провести на площади 320 тысяч га.

В Дагестане полевые работы пройдут на площади 320 тысяч гектаров
Экономика

Об этом сообщили на видеоселекторе Минсельхоза РФ. В нем от Дагестана участвовали министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, руководитель филиала Россельхозцентра по РД Магомед Гаджимагомедов, начальники Управлений министерства. На собрании было замечено, что озимый сев проведут на площади 95 тыс. га и яровой сев на площади 225 тыс. га.

 

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