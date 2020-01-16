ЗАМАНА - Гаджи Султанов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Гаджи Султанов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

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16 января, 2020. Четверг 00:32
Гаджи Султанов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов дал комментарии относительно послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Гаджи Султанов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Экономика

Известно, что он отметил, что Президент предложил конкретные меры для того, чтобы обеспечить рост реальных доходов жителей страны.

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