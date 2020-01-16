Известно, что он отметил, что Президент предложил конкретные меры для того, чтобы обеспечить рост реальных доходов жителей страны.
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Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов дал комментарии относительно послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Известно, что он отметил, что Президент предложил конкретные меры для того, чтобы обеспечить рост реальных доходов жителей страны.
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