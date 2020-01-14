ЗАМАНА - В Дагестан вернутся неиспользованные 8 млрд

В Дагестан вернутся неиспользованные 8 млрд

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14 января, 2020. Вторник 10:20
В Дагестан вернутся неиспользованные 8 млрд

Дагестан вернет в свой бюджет неизрасходованные в прошлом году 8 млрд сообщают в АИФ "Дагестан".

В Дагестан вернутся неиспользованные 8 млрд
Экономика

В 2020 году Дагестан вернёт в свой бюджет неосвоенные в 2019 году восемь миллиардов рублей, которые выделяли для того, чтобы реализовать мероприятия по национальным проектам.  Данную информацию предоставил первый заместитель председателя правительства Гаджимагомед Гусейнов. 

Отметим, что согласно информации, переданной управлением Федерального казначейства по Дагестану, в 2019 году Дагестан не освоил 8,3 млрд рублей, которые должны были направить на реализацию национальных проектов. Данную сумму вернули в федеральный бюджет.

 

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