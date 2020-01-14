Россиянам пообещали рост зарплат в разы

Министр труда Максим Топилин дал обещание гражданам России о повышении реальной заработной платы по результатам 2020 года — она должна составить 130%. Министр поделился информацией о планах в интервью «Российской газете».

Как он сообщил, сотрудники бюджетного сектора экономики могут ждать увеличения зарплаты — насколько большим будет увеличение, Топилин не упомянул. Бюджетные работники, не обозначенные в майском указе, например, бухгалтеры, юристы, инженеры, тоже будут получать ежегодную прибавку к заработной плате — в размере 3% в октябре 2020 года, а также 4% в 2021 и 2022 годах.