ЗАМАНА - Россиянам пообещали рост зарплат в разы

Россиянам пообещали рост зарплат в разы

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14 января, 2020. Вторник 10:02
Россиянам пообещали рост зарплат в разы

Министр труда Максим Топилин дал обещание гражданам России о повышении реальной заработной платы по результатам 2020 года — она должна составить 130%. Министр поделился информацией о планах в интервью «Российской газете».

Россиянам пообещали рост зарплат в разы
Экономика

Как он сообщил, сотрудники бюджетного сектора экономики могут ждать увеличения зарплаты — насколько большим будет увеличение, Топилин не упомянул.  Бюджетные работники, не обозначенные в майском указе, например, бухгалтеры, юристы, инженеры, тоже будут получать ежегодную прибавку к заработной плате — в размере 3% в октябре 2020 года, а также 4%  в 2021 и 2022 годах.

 

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