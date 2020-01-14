ЗАМАНА - Заместитель гендиректора «Россетей» прибыл в Дагестан

Заместитель гендиректора «Россетей» прибыл в Дагестан

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14 января, 2020. Вторник 08:47
Заместитель гендиректора «Россетей» прибыл в Дагестан

В Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель гендиректора ПАО «Россети», руководитель «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, сообщают в РИА "Дагестан"

Заместитель гендиректора «Россетей» прибыл в Дагестан
Экономика

Во время встречи с руководством Дагестанской сетевой компании он подчеркнул, что Дагестан приковывает к себе внимание не только компании «Россети Северный Кавказ». 

В республике Виталий Иванов останется ещё на несколько дней. В процессе рабочей поездки руководитель расскажет, каких приоритетов следует придерживаться региональным энергетикам в дальнейшей  работе.
 
Подробности на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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