В Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель гендиректора ПАО «Россети», руководитель «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, сообщают в РИА "Дагестан"

Во время встречи с руководством Дагестанской сетевой компании он подчеркнул, что Дагестан приковывает к себе внимание не только компании «Россети Северный Кавказ».

В республике Виталий Иванов останется ещё на несколько дней. В процессе рабочей поездки руководитель расскажет, каких приоритетов следует придерживаться региональным энергетикам в дальнейшей работе.