На совещании подробно рассмотрели вопрос санитарного состояния столицы республики. Мэр Махачкалы, Салман Дадаев, отметил, что наиболее актуальным и значимым по-прежнему остаётся вопрос санитарного состояния города. И это с учётом того, что наблюдается положительная динамика, а также успешно реализовывают комплекс федеральных программ на территории города.
Также мэр столицы подчеркнул, что получилось избежать мусорного коллапса во время новогодних праздников.
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