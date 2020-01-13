В 2020 году улучшится санитарное состояние столицы

Наиболее острые проблемы и важные задачи администрации города, были обсуждены на первом аппаратном совещании 2020 года. Совещание прошло под руководством Салмана Дадаева в мэрии Махачкалы. Об этом сообщает издание «Махачкалинские известия».

На совещании подробно рассмотрели вопрос санитарного состояния столицы республики. Мэр Махачкалы, Салман Дадаев, отметил, что наиболее актуальным и значимым по-прежнему остаётся вопрос санитарного состояния города. И это с учётом того, что наблюдается положительная динамика, а также успешно реализовывают комплекс федеральных программ на территории города.

Также мэр столицы подчеркнул, что получилось избежать мусорного коллапса во время новогодних праздников.

Подробнее читайте на официальном сайте «Махачкалинские известия»