ЗАМАНА - В России изменят систему оплаты труда учителей

В России изменят систему оплаты труда учителей

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13 января, 2020. Понедельник 08:26
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения РФ подготавливает изменения в Трудовом кодексе, чтобы изменить систему оплаты работы школьных учителей, сообщает "Российская газета".
В России изменят систему оплаты труда учителей
Экономика
Глава ведомства Ольга Васильева сообщает, что идет полным ходом процесс, дабы 70% фонда оплаты труда шло на зарплаты, а оставшиеся 30% шли на разные премии. В данный момент, как заметила министр, это правило работает не у всех. Регионы самостоятельно решают, как начислять зарплаты и надбавки.Чаще всего настоящие числа не соответствуют значению 70% на 30%.
Ольга Васильева добавила, что в скором времени в Трудовой кодекс будут добавлены изменения, с которыми можно будет использовать единую модель формирования структуры оплаты труда. 
 
Глава ведомства подчеркнула, что новые школьные правила снизят нагрузку на учителей: они будут преподавать лишь 4 документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

 

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