Глава ведомства Ольга Васильева сообщает, что идет полным ходом процесс, дабы 70% фонда оплаты труда шло на зарплаты, а оставшиеся 30% шли на разные премии. В данный момент, как заметила министр, это правило работает не у всех. Регионы самостоятельно решают, как начислять зарплаты и надбавки.Чаще всего настоящие числа не соответствуют значению 70% на 30%.