Это территория, которая соответствует «административно-территориальным границам Республики Дагестан».
9 января в реестре нормативных актов РД разместили документ Министерства сельского хозяйства и продовольствия, определяющий «географический объект», где производится вино с защищённым географическим указанием «Дагестан».
Это территория, которая соответствует «административно-территориальным границам Республики Дагестан».
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