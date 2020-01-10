ЗАМАНА - Определена территория винодельческой продукции "Дагестан"

Определена территория винодельческой продукции "Дагестан"

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10 января, 2020. Пятница 14:22
Определена территория винодельческой продукции &quot;Дагестан&quot;

9 января в реестре нормативных актов РД разместили документ Министерства сельского хозяйства и продовольствия, определяющий «географический объект», где производится вино с защищённым географическим указанием «Дагестан».

Определена территория винодельческой продукции "Дагестан"
Экономика

 Это территория, которая соответствует «административно-территориальным границам Республики Дагестан».

 

 

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