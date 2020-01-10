В Дагестане оценили состояние 6 тысяч га лесов за 2019 год

Автор Габи

В республике лесопатологическое обследование за минувший год было проведено на площади 6 тыс. га, сообщили в информагентстве РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Комитета по лесному хозяйству РД.