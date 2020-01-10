ЗАМАНА - В Дагестане оценили состояние 6 тысяч га лесов за 2019 год

В Дагестане оценили состояние 6 тысяч га лесов за 2019 год

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10 января, 2020. Пятница 11:16
В Дагестане оценили состояние 6 тысяч га лесов за 2019 год

В республике лесопатологическое обследование за минувший год было проведено на площади 6 тыс. га, сообщили в информагентстве РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Комитета по лесному хозяйству РД.

В Дагестане оценили состояние 6 тысяч га лесов за 2019 год
Экономика

За 2019 год Департамент лесного хозяйства по ЮФО выдал два предписания по семи актам лесопатологического обследования. Это говорит о том, что была проведена качественная работа. До 15 марта будет заключён госконтракт, подразумевающий своевременное выполнение санитарного обследования в 2020 году.

 

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