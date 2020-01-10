ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе незаконно добывали уголь

В Хасавюртовском районе незаконно добывали уголь

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10 января, 2020. Пятница 01:30
В Хасавюртовском районе незаконно добывали уголь

Во время рейда в Хасавюторском районе на землях лесного фонда обнаружили ямы, созданные для того, чтобы незаконно производить уголь, сообщили в РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Даглесхоза.

В Хасавюртовском районе незаконно добывали уголь
Экономика

По этой причине врио председателя Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов поручил и.о. руководителя ГКУ РД «Хасавюртовское лесничество» Марату Ахаеву принять меры для пресечения подобной деятельности, поскольку такой метод добычи древесного угля причиняет большой вред окружающей среде. Напомним, что в 2020 году Даглесхоз запретил вырубку твёрдых пород деревьев в лесничестве Хасавюрта.

 

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