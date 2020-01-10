В Хасавюртовском районе незаконно добывали уголь

Во время рейда в Хасавюторском районе на землях лесного фонда обнаружили ямы, созданные для того, чтобы незаконно производить уголь, сообщили в РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Даглесхоза.