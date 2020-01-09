ЗАМАНА - Беларусь заинтересовалась элитным поголовьем овец Дагестана

Беларусь заинтересовалась элитным поголовьем овец Дагестана

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09 января, 2020. Четверг 16:17
Беларусь заинтересовалась элитным поголовьем овец Дагестана

Беларусь интересуется элитным поголовьем овец РД и планирует уже в 2020 году купить примерно четырех тысяч голов.

Беларусь заинтересовалась элитным поголовьем овец Дагестана
Экономика

Поставщиком будет КФХ «Чед» Гумбетовского района, которое уже имеет опыт работы с зарубежными странами. Стоит отметить, что зарубежными странами было приобретено уже более сотни голов овец породы «Артлухский меринос».

 

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