Гарантийный фонд Дагестана нарастил объемы оказанной господдержки бизнесу
- Автор Габи
- 09 января, 2020. Четверг 16:09
В фонде содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана в 2019 году повысились объёмы оказанной государственной поддержки. Об этом сообщает РИА "Дагестан" Как отметил руководитель Гарантийного фонда РД Рустам Абулмуслимов, в целом, по линии всех выданных гарантий в минувшем году суммы были свыше 98,5 млн рублей, а кредитные средства на сумму приравниваемую к 233 млн. рублей.
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