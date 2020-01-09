Гарантийный фонд Дагестана нарастил объемы оказанной господдержки бизнесу

В фонде содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана в 2019 году повысились объёмы оказанной государственной поддержки. Об этом сообщает РИА "Дагестан" Как отметил руководитель Гарантийного фонда РД Рустам Абулмуслимов, в целом, по линии всех выданных гарантий в минувшем году суммы были свыше 98,5 млн рублей, а кредитные средства на сумму приравниваемую к 233 млн. рублей.

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