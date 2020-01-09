Это создаёт угрозу безопасности полётов, и, как следствие, затягивает открытие регулярного авиасообщения между Махачкалой и Тегераном. Данную информацию сообщили "Замане" в ТАСС.
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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за ирано-американского конфликта.
Это создаёт угрозу безопасности полётов, и, как следствие, затягивает открытие регулярного авиасообщения между Махачкалой и Тегераном. Данную информацию сообщили "Замане" в ТАСС.
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