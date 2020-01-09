В Махачкале аренда жилья подорожала на 22-25%

Стоимость аренды жилья в целом по стране за 2019 год выросла в среднем на 7%.

Об этом сообщается на официальном сайте news.ru. Арендовать трёхкомнатную квартиру в среднем по стране в 2019 году стало дороже на 4,8%. Снять трёхкомнатную квартиру можно за 23,6 тыс. рублей в месяц. Цена аренды данной жилплощади взлетела в Махачкале на 22–25%