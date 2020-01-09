ЗАМАНА - В Махачкале аренда жилья подорожала на 22-25%

В Махачкале аренда жилья подорожала на 22-25%

Автор
09 января, 2020. Четверг 14:26
В Махачкале аренда жилья подорожала на 22-25%

Стоимость аренды жилья в целом по стране за 2019 год выросла в среднем на 7%. 

В Махачкале аренда жилья подорожала на 22-25%
Экономика

Об этом сообщается на официальном сайте news.ru. Арендовать трёхкомнатную квартиру в среднем по стране в 2019 году стало дороже на 4,8%. Снять трёхкомнатную квартиру можно за 23,6 тыс. рублей в месяц. Цена аренды данной жилплощади взлетела в Махачкале на 22–25%

 

Прочитано 30 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top