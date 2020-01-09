ЗАМАНА - На юге Дагестана создан крупный питомник плодовых сортов деревьев

На юге Дагестана создан крупный питомник плодовых сортов деревьев

Автор
09 января, 2020. Четверг 11:02
На юге Дагестана создан крупный питомник плодовых сортов деревьев

В Магарамкентском районе создали один из самых больших питомников плодовых сортов деревьев.

На юге Дагестана создан крупный питомник плодовых сортов деревьев
Экономика

В районе одним из важнейших видов деятельности является садоводство.

Поэтому руководитель района Фарид Ахмедов поставил цель создать там большой питомник плодовых деревьев. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top