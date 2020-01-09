На юге Дагестана создан крупный питомник плодовых сортов деревьев
- Автор Мадина
- 09 января, 2020. Четверг 11:02
В Магарамкентском районе создали один из самых больших питомников плодовых сортов деревьев.
В районе одним из важнейших видов деятельности является садоводство.
Поэтому руководитель района Фарид Ахмедов поставил цель создать там большой питомник плодовых деревьев. Подробнее можно прочитать тут.
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