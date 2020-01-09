В 2020 году республика по результатам прошедшего года получила из федерального бюджета грант размером в 1,2 миллиардов рублей за успешную работу правительства.

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил инициативу устроить общественные обсуждения для выявления целей, на которые будут потрачены деньги из гранта.

Обсуждение пройдет в 3 этапа:

Этап первый будет проходить до 22 января;

Второй - до 11 февраля;

На 3 этапе перечень важных предложений по результатам онлайн-голосования будет направлен администрации Дагестана для принятия решения.