ЗАМАНА - Дагестанцы могут определить цели расходования федерального гранта

Дагестанцы могут определить цели расходования федерального гранта

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09 января, 2020. Четверг 10:01
Дагестанцы могут определить цели расходования федерального гранта

В 2020 году республика по результатам прошедшего года получила из федерального бюджета грант размером в 1,2 миллиардов рублей за успешную работу правительства.  

Дагестанцы могут определить цели расходования федерального гранта
Экономика

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил инициативу устроить общественные обсуждения для выявления целей, на которые будут потрачены деньги из гранта.

Обсуждение пройдет в 3 этапа:

Этап первый будет проходить до 22 января;

Второй - до 11 февраля;

На 3 этапе перечень важных предложений по результатам онлайн-голосования будет направлен администрации Дагестана для принятия решения.

 

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