Дагестанцы могут определить цели расходования федерального гранта
- Автор Мадина
- 09 января, 2020. Четверг 10:01
В 2020 году республика по результатам прошедшего года получила из федерального бюджета грант размером в 1,2 миллиардов рублей за успешную работу правительства.
Глава Дагестана Владимир Васильев выразил инициативу устроить общественные обсуждения для выявления целей, на которые будут потрачены деньги из гранта.
Обсуждение пройдет в 3 этапа:
Этап первый будет проходить до 22 января;
Второй - до 11 февраля;
На 3 этапе перечень важных предложений по результатам онлайн-голосования будет направлен администрации Дагестана для принятия решения.
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