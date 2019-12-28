Данный показатель вырос благодаря ОАО "Дагестанстеклотара", предприятие располагается в городе Дагестанские Огни. Производимую предприятием продукцию поставляют в Азербайджан, Грузию и Армению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и территориального развития региона.
Необходимо отметить, что объём данной продукции на внутреннем рынке после реализации составил 700 млн. рублей. «Дагестанстеклотара» помимо прочего, стремится реализовать инвестиционный проект по совершенствованию и расширению цеха для того, чтобы производить стеклотару, которая отвечала бы евростандартам.