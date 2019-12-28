В Дагестане экспорт стеклотары вырос в 2 раза

Экспорт дагестанской стеклотары увеличился почти в два раза — со 129 млн. рублей в 2018 году до 245 млн. рублей в 2019 году.

Данный показатель вырос благодаря ОАО "Дагестанстеклотара", предприятие располагается в городе Дагестанские Огни. Производимую предприятием продукцию поставляют в Азербайджан, Грузию и Армению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и территориального развития региона.

Необходимо отметить, что объём данной продукции на внутреннем рынке после реализации составил 700 млн. рублей. «Дагестанстеклотара» помимо прочего, стремится реализовать инвестиционный проект по совершенствованию и расширению цеха для того, чтобы производить стеклотару, которая отвечала бы евростандартам.