ЗАМАНА - В Дагестане экспорт стеклотары вырос в 2 раза

В Дагестане экспорт стеклотары вырос в 2 раза

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28 декабря, 2019. Суббота 01:30
В Дагестане экспорт стеклотары вырос в 2 раза

Экспорт дагестанской стеклотары увеличился почти в два раза — со 129 млн. рублей в 2018 году до 245 млн. рублей в 2019 году.

В Дагестане экспорт стеклотары вырос в 2 раза
Экономика

Данный показатель вырос благодаря ОАО "Дагестанстеклотара", предприятие располагается в городе Дагестанские Огни. Производимую предприятием продукцию поставляют в Азербайджан, Грузию и Армению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и территориального развития региона.

Необходимо отметить, что объём данной продукции на внутреннем рынке после реализации составил 700 млн. рублей. «Дагестанстеклотара» помимо прочего, стремится реализовать инвестиционный проект по совершенствованию и расширению цеха для того, чтобы производить стеклотару, которая отвечала бы евростандартам.

 

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