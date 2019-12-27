ЗАМАНА - Поступления в бюджет Дагестана в виде налога на добычу полезных ископаемых выросли в 2019 году на 80%

Поступления в бюджет Дагестана в виде налога на добычу полезных ископаемых выросли в 2019 году на 80%

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27 декабря, 2019. Пятница 13:00
Поступления в бюджет Дагестана в виде налога на добычу полезных ископаемых выросли в 2019 году на 80%

Поступления в бюджет Дагестана в виде налога на добычу полезных ископаемых возросли в 2019 году на 80% по сравнению с прошлым годом.

Поступления в бюджет Дагестана в виде налога на добычу полезных ископаемых выросли в 2019 году на 80%
Экономика

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, ведомство вместе с привлечением специализированной маркшейдерской компании из Краснодара ООО «ГЕОКАР» второй год устраивает контрольные замеры объемов добычи полезных ископаемых на карьерах, находящихся на территории Дагестана. Министерство природы Дагестана планирует и в дальше продолжать деятельность по проведению маркшейдерских замеров с охватом всех недропользователей РД.   Отметим, что весной этого года Глава Дагестана дал указ отчитываться о проделанной работе в области добычи ископаемых лично ему. 

 

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