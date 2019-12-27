Поступления в бюджет Дагестана в виде налога на добычу полезных ископаемых выросли в 2019 году на 80%

Автор Мадина

Поступления в бюджет Дагестана в виде налога на добычу полезных ископаемых возросли в 2019 году на 80% по сравнению с прошлым годом.

