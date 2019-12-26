Дагестанская энергосбытовая компания рассказала об итогах года
- Автор Мадина
- 26 декабря, 2019. Четверг 10:04
Во время передачи «Актуальное интервью» на радио «Эхо Москва-Махачкала» об результатах 2019 года поведал заместитель управляющего директора ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Магомедхабиб Алигаджиев, сообщает АиФ-Дагестан.
По ходу передачи, организованной энергетиками в рамках Дня потребителя, слушатели радио смогли задать любой важный для них вопрос, который касался деятельности дагестанского гарантпоставщика. Подробности можно прочитать тут.