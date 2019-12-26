Сбербанк и СКФУ создадут базовую кафедру технологий цифровой экономики
- Автор Мадина
- 26 декабря, 2019. Четверг 09:28
СКФУ и Сбербанк подписали договор о совместной работе, которая будет направлена на улучшение результативности партнерских отношений. На базе СКФУ планируют организовать базовую кафедру технологий цифровой экономики, сообщает АиФ-Дагестан./
Соглашение подписали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов и врио ректора СКФУ Дмитрий Беспалов. Подробнее можно прочитать тут.