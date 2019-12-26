ЗАМАНА - Сбербанк и СКФУ создадут базовую кафедру технологий цифровой экономики

Сбербанк и СКФУ создадут базовую кафедру технологий цифровой экономики

Автор
26 декабря, 2019. Четверг 09:28
Сбербанк и СКФУ создадут базовую кафедру технологий цифровой экономики

СКФУ и Сбербанк подписали договор о совместной работе, которая будет направлена на улучшение результативности партнерских отношений. На базе СКФУ планируют организовать базовую кафедру технологий цифровой экономики, сообщает АиФ-Дагестан./

Сбербанк и СКФУ создадут базовую кафедру технологий цифровой экономики
Экономика

Соглашение подписали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов и врио ректора СКФУ Дмитрий Беспалов.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 38 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top