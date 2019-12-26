В порт Махачкалы прибыл танкер из Туркмении

Перевалку мазута и топлива из Туркмении временно прекратили в 2014 году, но возобновили с помощью поддержки властей Дагестана, в том числе Главы республики Владимира Васильева.

Как сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на в пресс-службу махачкалинского морского торгового порта, накануне в порт прибыл первый танкер с нефтепродуктами из Туркмении.

Отметим, что на борту «Балтфлот-15» расположено около 6 тысяч тонн дизельного топлива.

Перевалка мазута и дизельного топлива из Туркмении была прекращена осенью 2014 года из-за технологических проблемам.

Планируется, что в течение месяца из Туркмении в Махачкалу поступит почти 40 тысяч тонн мазута и дизельного топлива. В дальнейшем предполагается за аналогичный период довести объемы перевалки нефтепродуктов до 100 тысяч тонн.