ЗАМАНА - В порт Махачкалы прибыл танкер из Туркмении

В порт Махачкалы прибыл танкер из Туркмении

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26 декабря, 2019. Четверг 00:30
В порт Махачкалы прибыл танкер из Туркмении

Перевалку мазута и топлива из Туркмении временно прекратили в 2014 году, но возобновили с помощью поддержки властей Дагестана, в том числе Главы республики Владимира Васильева.

В порт Махачкалы прибыл танкер из Туркмении
Экономика

Как сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на в пресс-службу махачкалинского морского торгового порта, накануне в порт прибыл первый танкер с нефтепродуктами из Туркмении.

Отметим, что на борту «Балтфлот-15» расположено около 6 тысяч тонн дизельного топлива. 

Перевалка мазута и дизельного топлива из Туркмении была прекращена осенью 2014 года из-за технологических проблемам.

Планируется, что в течение месяца из Туркмении в Махачкалу поступит почти 40 тысяч тонн мазута и дизельного топлива. В дальнейшем предполагается за аналогичный период довести объемы перевалки нефтепродуктов до 100 тысяч тонн.

 

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