ЗАМАНА - В Дагестане впервые откроется брендированная гостиница

В Дагестане впервые откроется брендированная гостиница

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25 декабря, 2019. Среда 16:40
В Дагестане впервые откроется брендированная гостиница

Международные гостиничные сети успешно охватывают российские регионы. В 2020 году Azimut Hotels Александра Клячина откроет первый брендированный отель в Дагестане, взяв в управление у дагестанских властей объект в городе Каспийск.  Республика Дагестан считается перспективным регионом в области туризма. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".

В Дагестане впервые откроется брендированная гостиница
Экономика

В свою очередь, газета АИФ-Дагестан сообщает, что вложения в данный проект превысят 400 млн руб. Отметим, что гостиничный комплекс Azimut Hotels начал своё существование с 2004 года. Главным владельцем компании считается Александр Клячин. На сегодняшний день под именем бренда работает 41 отель в 33 городах России, Германии, Австрии и Израиля.

 

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