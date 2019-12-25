В Дагестане впервые откроется брендированная гостиница

Международные гостиничные сети успешно охватывают российские регионы. В 2020 году Azimut Hotels Александра Клячина откроет первый брендированный отель в Дагестане, взяв в управление у дагестанских властей объект в городе Каспийск. Республика Дагестан считается перспективным регионом в области туризма. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".

В свою очередь, газета АИФ-Дагестан сообщает, что вложения в данный проект превысят 400 млн руб. Отметим, что гостиничный комплекс Azimut Hotels начал своё существование с 2004 года. Главным владельцем компании считается Александр Клячин. На сегодняшний день под именем бренда работает 41 отель в 33 городах России, Германии, Австрии и Израиля.