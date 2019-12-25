ЗАМАНА - В Дагестане 4 компании получили лицензию на управление МКД

В Дагестане 4 компании получили лицензию на управление МКД

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25 декабря, 2019. Среда 14:35
В Дагестане 4 компании получили лицензию на управление МКД

4 дагестанские организации получили лицензию для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, сообщили в пресс-службе ГЖИ Дагестана.

В Дагестане 4 компании получили лицензию на управление МКД
Экономика

Первое для нового состава заседание Лицензионной комиссии РД по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами прошло в Государственной жилищной инспекции республики Дагестана. Данную информацию предоставил официальный сайт Госжилинспекции республики.

На заседание пригласили соискателей лицензий обществ с ограниченной ответственностью «УСПЕХ», «УК «ПОБЕДА»», «УК «ПЕТРОВСКЪ-СЕРВИС»», УК «ТРЕЙД-МОДУС»»,.

Всем претендентам вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства задали члены Лицензионной комиссии. После внимательного, детального обсуждения результатов для всех четырёх организаций приняли положительное решение.

Соискатели получат лицензии и смогут приступить к предпринимательству в течение трёх рабочих дней.

 

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