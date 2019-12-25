Первое для нового состава заседание Лицензионной комиссии РД по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами прошло в Государственной жилищной инспекции республики Дагестана. Данную информацию предоставил официальный сайт Госжилинспекции республики.
На заседание пригласили соискателей лицензий обществ с ограниченной ответственностью «УСПЕХ», «УК «ПОБЕДА»», «УК «ПЕТРОВСКЪ-СЕРВИС»», УК «ТРЕЙД-МОДУС»»,.
Всем претендентам вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства задали члены Лицензионной комиссии. После внимательного, детального обсуждения результатов для всех четырёх организаций приняли положительное решение.
Соискатели получат лицензии и смогут приступить к предпринимательству в течение трёх рабочих дней.