В Дагестане откроют центр "Мой бизнес"

В Дагестане в преддверии Нового года, 29 декабря, будет открыт центр «Мой бизнес». Об этом сообщает информагентство РИА «Дагестан».

Первый вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов вместе с врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Гаджи Гасановым совершили визит в центр.

Далее врио руководителя АСИ пояснил, что центр «Мой бизнес» будет объединять в себе инфраструктуру поддержки, где бизнесмены и физические лица, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, получат все услуги, которые необходимы для предпринимательской деятельности.

Центр запланирован в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отметим, что Глава Республики Владимир Васильев поставил задачу выстроить политику республики таким образом, чтобы поддержать предпринимательство.