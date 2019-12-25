ЗАМАНА - В Дагестане за 5 лет выросла в 25 раз выручка сельхозкооперативов

В Дагестане за 5 лет выросла в 25 раз выручка сельхозкооперативов

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25 декабря, 2019. Среда 09:38
В Дагестане за 5 лет выросла в 25 раз выручка сельхозкооперативов

Выручка за год существующих в РД сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 5 лет возросла в 25 раз. Эти данные предоставил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестан Абзагир Гусейнов на прошедшей накануне в столице республики пресс-конференции.

В Дагестане за 5 лет выросла в 25 раз выручка сельхозкооперативов
Экономика

Как сообщил глава регионального Минсельхозпрода, сейчас в республике задействованы свыше 60 сельхозпотребкооперативов, их общая выручка каждый год составляет примерно 500 млн рублей.

«Если в 2014 году в республике реально работали лишь 5-6 кооперативов с годовой выручкой 20 млн рублей, то в настоящее время их уже более 60, их выручка превышает 500 млн рублей в год. Эти кооперативы поставляют свою продукцию на рынки внутри России и на экспорт», –

информирует о словах Абзагира Гусейнова пресс-служба ведомства.

Отметим, что по словам министра, в нашей республике функционируют 7 тыс. фермерских и примерно 480 тыс. личных подсобных хозяйств.

 

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