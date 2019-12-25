Как сообщил глава регионального Минсельхозпрода, сейчас в республике задействованы свыше 60 сельхозпотребкооперативов, их общая выручка каждый год составляет примерно 500 млн рублей.
«Если в 2014 году в республике реально работали лишь 5-6 кооперативов с годовой выручкой 20 млн рублей, то в настоящее время их уже более 60, их выручка превышает 500 млн рублей в год. Эти кооперативы поставляют свою продукцию на рынки внутри России и на экспорт», –
информирует о словах Абзагира Гусейнова пресс-служба ведомства.
Отметим, что по словам министра, в нашей республике функционируют 7 тыс. фермерских и примерно 480 тыс. личных подсобных хозяйств.