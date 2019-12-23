ЗАМАНА - Санаторий "Каспий" признан лучшим пляжем в Дагестане

Санаторий "Каспий" признан лучшим пляжем в Дагестане

Автор
23 декабря, 2019. Понедельник 14:45
Санаторий &quot;Каспий&quot; признан лучшим пляжем в Дагестане

Победителем первого Республиканского конкурса Минтуризма стал санаторий «Каспий»

Санаторий "Каспий" признан лучшим пляжем в Дагестане
Экономика

В республике Дагестан закончился первый Республиканский конкурс Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан «Лучший пляж -2019». Согласно результатам конкурса, санаторий «Каспий» победил в номинации «Лучший частный пляж -2019», руководителю выдали диплом лауреата конкурса.

Отметим, что 18 декабря, на коллегии Министерства по национальной политике и делам религий РД высоко оценили работу площадок санатория «Каспий», а руководителя санатория Али Ибрагимович Алиев наградили Почётным знаком «За укрепление межнационального мира и согласия».

Основными направлениями можно назвать диалоги с властью, бизнесом, встречи с Главой РД Васильевым В.А. и другими представителями власти.

Напомним, что мероприятия на площадке санатория «Каспий» проводятся для того, чтобы усовершенствовать систему господдержки НКО и гражданских инициатив.

 

Прочитано 34 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top