Санаторий "Каспий" признан лучшим пляжем в Дагестане

В республике Дагестан закончился первый Республиканский конкурс Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан «Лучший пляж -2019». Согласно результатам конкурса, санаторий «Каспий» победил в номинации «Лучший частный пляж -2019», руководителю выдали диплом лауреата конкурса.

Отметим, что 18 декабря, на коллегии Министерства по национальной политике и делам религий РД высоко оценили работу площадок санатория «Каспий», а руководителя санатория Али Ибрагимович Алиев наградили Почётным знаком «За укрепление межнационального мира и согласия».

Основными направлениями можно назвать диалоги с властью, бизнесом, встречи с Главой РД Васильевым В.А. и другими представителями власти.

Напомним, что мероприятия на площадке санатория «Каспий» проводятся для того, чтобы усовершенствовать систему господдержки НКО и гражданских инициатив.