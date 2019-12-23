При рассчёте уровня закредитованности в субъектах федерации, основывались на информацию Банка России и Росстата.

Самая благоприятная обстановка с закредитованностью обнаружена на юге страны, а именно в СКФО и ЮФО.

Так, в Дагестане кредитная задолженность на экономически активного гражданина оценивается в 49 тысяч рублей.