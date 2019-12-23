В Дагестане выявлена самая низкая закредитованность
- Автор Габи
- 23 декабря, 2019. Понедельник 12:47
Дагестан вошёл в список самых незакредитованных регионов РФ, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
При рассчёте уровня закредитованности в субъектах федерации, основывались на информацию Банка России и Росстата.
Самая благоприятная обстановка с закредитованностью обнаружена на юге страны, а именно в СКФО и ЮФО.
Так, в Дагестане кредитная задолженность на экономически активного гражданина оценивается в 49 тысяч рублей.
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