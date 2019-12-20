5 предприятий Дагестана повысят производительность труда

Дагестан вошёл в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Как сообщили в «АиФ Дагестан», ссылаясь на Минэкономразвития РД, сотрудники ведомства участвовали в коллегии в режиме видеоконференцсвязи. Организатором выступило министерство экономического развития России.

В процессе коллегии обсудили результаты реализации в регионах РФ национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» за 2019 год.

Сам проект направлен на создание конкурентоспособных отраслей, рост несырьевого экспорта, совершенствование делового климата и качества национальной юрисдикции, рост объёма инвестиций, подготовку кадров, формирование сильной научно-технологической базы.