Во время сессии народными избранниками было обсуждено 16 вопросов. По итогам этого обсуждения парламент решил принять ряд определённых законопроектов. Несомненно, один из важных результатов 41 сессии – принятие закона «О бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
По предварительным расчётам депутатов бюджет Дагестана в 2020 году будет соответствовать сумме в 138 млрд 556 миллионов рублей. Практически 40-процентный его рост обеспечен благодаря допоступлению налогов и федеральных дотаций. В процессе обсуждения выявили, что бюджет республики будет ориентирован на социальные проекты.
В 2020 году увеличится заработная плата населения, будет оказываться поддержка детей-сирот, также улучшится лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. 1,5 млрд рублей выделят, чтобы закупить современное мед.оборудование для республиканских ЛПУ. Помимо этого, в бюджете пропишут средства для того, чтобы построить 25 школ, 39 детских садов, 11 объектов газовых сетей.
Отметим, что для решения проблемы водоснабжения уже заложили 4 млрд рублей. Объем Дорожного фонда Дагестана будет соответствовать сумме в 10 млрд рублей. Программу «Мой Дагестан – мои дороги» продлят, как и другие социально-значимые программы.