Объем Дорожного фонда Дагестана составит 10 млрд рублей

Глава республики Владимир Васильев принял участие в последней в уходящем 2019 году 41 сессии Народного Собрания РД шестого созыва, проходящей сегодня в столице Республики. Об этом сообщает «АиФ Дагестан».

Во время сессии народными избранниками было обсуждено 16 вопросов. По итогам этого обсуждения парламент решил принять ряд определённых законопроектов. Несомненно, один из важных результатов 41 сессии – принятие закона «О бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По предварительным расчётам депутатов бюджет Дагестана в 2020 году будет соответствовать сумме в 138 млрд 556 миллионов рублей. Практически 40-процентный его рост обеспечен благодаря допоступлению налогов и федеральных дотаций. В процессе обсуждения выявили, что бюджет республики будет ориентирован на социальные проекты.

В 2020 году увеличится заработная плата населения, будет оказываться поддержка детей-сирот, также улучшится лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. 1,5 млрд рублей выделят, чтобы закупить современное мед.оборудование для республиканских ЛПУ. Помимо этого, в бюджете пропишут средства для того, чтобы построить 25 школ, 39 детских садов, 11 объектов газовых сетей.

Отметим, что для решения проблемы водоснабжения уже заложили 4 млрд рублей. Объем Дорожного фонда Дагестана будет соответствовать сумме в 10 млрд рублей. Программу «Мой Дагестан – мои дороги» продлят, как и другие социально-значимые программы.