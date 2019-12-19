ЗАМАНА - Салман Дадаев встретился с махачкалинскими производителями обуви

Салман Дадаев встретился с махачкалинскими производителями обуви

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19 декабря, 2019. Четверг 10:44
Салман Дадаев встретился с махачкалинскими производителями обуви

Глава г. Махачкалы Салман Дадаев встретился с предпринимателями – производителями обуви, ведущих бизнес в Махачкале.

Салман Дадаев встретился с махачкалинскими производителями обуви
Экономика

На встрече участвовали первый заместитель главы г. Махачкалы Салимхан Ахмедов, замминистра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев, руководители структурных подразделений администрации города.
Салман Дадаев выразил благодарность предпринимателям за усилия и упорство, с помощью которых у них получилось создать, развить и укрепить свой бизнес в сложные кризисные и посткризисные годы, найти выход на межрегиональный и международный рынки.

Мэр отметил, что готов оказать финансовую помощь для развития их бизнеса и создания хороших условий для осуществления деятельности.
Каждое озвученное в процессе встречи предложение и пожелание предпринимателей рассмотрят профильные подразделения администрации под контролем мэра. Для каждого выработают план мероприятий, который поможет реализовать их.

 

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