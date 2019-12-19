Салман Дадаев встретился с махачкалинскими производителями обуви

На встрече участвовали первый заместитель главы г. Махачкалы Салимхан Ахмедов, замминистра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев, руководители структурных подразделений администрации города.

Салман Дадаев выразил благодарность предпринимателям за усилия и упорство, с помощью которых у них получилось создать, развить и укрепить свой бизнес в сложные кризисные и посткризисные годы, найти выход на межрегиональный и международный рынки.

Мэр отметил, что готов оказать финансовую помощь для развития их бизнеса и создания хороших условий для осуществления деятельности.

Каждое озвученное в процессе встречи предложение и пожелание предпринимателей рассмотрят профильные подразделения администрации под контролем мэра. Для каждого выработают план мероприятий, который поможет реализовать их.