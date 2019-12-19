ЗАМАНА - Дагестан отчитался в Фонд ЖКХ о темпах расселения граждан из ветхого жилья

Дагестан отчитался в Фонд ЖКХ о темпах расселения граждан из ветхого жилья

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19 декабря, 2019. Четверг 01:00
Дагестан отчитался в Фонд ЖКХ о темпах расселения граждан из ветхого жилья

В государственной корпорации – фонде содействия реформированию ЖКХ прошло селекторное собрание. В нем участвовали представители от районов, в числе которых Дагестан, Алтай, Ингушетия, Ставропольский край и ряд других.

Дагестан отчитался в Фонд ЖКХ о темпах расселения граждан из ветхого жилья
Экономика

Собрание в режиме видеоконференции проводил заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин. Подробнее можно прочитать тут.

 

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