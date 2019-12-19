Дагестан отчитался в Фонд ЖКХ о темпах расселения граждан из ветхого жилья
- Автор Мадина
- 19 декабря, 2019. Четверг 01:00
В государственной корпорации – фонде содействия реформированию ЖКХ прошло селекторное собрание. В нем участвовали представители от районов, в числе которых Дагестан, Алтай, Ингушетия, Ставропольский край и ряд других.
Собрание в режиме видеоконференции проводил заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин. Подробнее можно прочитать тут.
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