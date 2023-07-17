Гаджи Султанов: «Более 936 млн рублей поступило в бюджеты муниципальных образований северной зоны республики»

Заседание северной зональной рабочей группы по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики состоялось в Хасавюртовском районе под руководством министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.

На повестку дня был вынесен вопрос эффективности работы муниципальных комиссий, созданных в Казбековском, Новолакском и Хасавюртовском районах для увеличения поступлений доходов в местные бюджеты.

Открывая работу совещания, глава Минэкономразвития РД напомнил собравшимся, что зональные рабочие группы по увеличению доходной части бюджета сформированы Правительством РД по поручению Главы РД Сергея Меликова.

В северную зональную рабочую группу включены Бабаюртовский, Казбековский, Кизлярский, Новолакский, Ногайский, Тарумовский, Хасавюртовский районы и города Кизляр, Хасавюрт, Южно-Сухокумск.

«На данном совещании мы рассмотрим работу муниципальных рабочих групп по Казбековскому, Новолакскому и Хасавюртовскому районам. Думаю, все понимают, что результатом работы их должно стать увеличение поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований», - отметил министр.

Гаджи Султанов озвучил показатели, достигнутые по итогам первого полугода работы муниципальных комиссий северной зоны.

Как было отмечено поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований северной зоны на 1 июля 2023 года составили 936,1 млн рублей или 94,9% к плановому значению.

В частности, в бюджет Казбековского района поступило 65,7 млн рублей (105,3% к плановому значению), Новолакского района - 49 млн рублей (93,1% к плановому значению), Хасавюртовского района - 150,7 млн рублей (78,9% к плановому значению).

Также были рассмотрены показатели по налогу на доходы физических лиц, на имущество физических лиц, УСН, патентной системе налогообложения, ЕСХН, земельному налогу и неналоговым доходам.

Озвучив отчётные данные, Гаджи Султанов отметил, что работа муниципальных комиссий организована не на должном уровне.

«За 5 месяцев 2023 года из обследованных в ходе рейдовых проверок по северной зоне 2 494 объектов - 1 944 объекта не состоят на налоговом учете. Вдумайтесь в эти цифры.

Анализируя отчеты, которые мы получаем от муниципальных образований, данных статистики и налоговых органов, мы видим много нестыковок. К примеру, по информации Хасавюртовского района за пять месяцев текущего года на налоговый учет поставлено 152 объекта предпринимательства, а по данным УФНС - только 41. Аналогичная ситуация по многим другим муниципалитетам. И здесь напрашиваются выводы по достоверности представляемых сведений», - подчеркнул министр.

Далее были обсуждены меры по постановке на учет объектов капитального строительства и земельных участков и сокращению задолженности по имущественным налогам.

«Работа по погашению задолженности должна включать в себя индивидуальные мероприятия по крупным налогоплательщикам, в том числе информационно-разъяснительного характера, а при необходимости инициирование обращения в судебные органы в целях принудительного взыскания», - заключил обсуждения министр.

Далее с докладами о ходе реализации мероприятий по увеличению доходной части бюджеты выступили исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РД Нурулла Хизриев, глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, глава Хасавюртовского района Арсланбек Алибеков и заместитель главы Новолакского района Земфира Джиржисова.

По итогам совещания членам муниципальных комиссий даны поручения по повышению эффективности проводимых мероприятий, в том числе инвентаризации коммерческих объектов. Муниципалитетам рекомендовано проводить регулярные встречи с предпринимателями и представителями бизнес-сообществ с целью разъяснения преимуществ постановки на налоговый учет.