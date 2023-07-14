Загруженный участок «Кавказа» под Хасавюртом перевели в четырехполосное исполнение



Возросшая интенсивность движения (до 35 тыс. авт./сут.), большие объемы грузоперевозок и ускоренное развитие туризма предъявляют высокие требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам дороги.

Итогом работ стало увеличение пропускной способности отрезка трассы и уровня безопасности участников движения. Проезжую часть расширили с 7,5 до 14 метров, а встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением.

За один строительный сезон – работы стартовали в марте 2022 года – по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» выполнено фрезерование изношенного покрытия, укреплено и уширено земляное полотно. Затем устроили дорожную одежду. Чтобы минимизировать колееобразование между слоями покрытия уложили армирующую геосетку. Также укрепили обочины и кюветы, обновили элементы водоотвода и переустроили три водопропускные трубы.

Безопасность на объектах обеспечивают линии электроосвещения, транспортные светофоры, а также металлическое барьерное ограждение. Для жителей Хасавюрта благоустроили пешеходную среду: устроили тротуары и привели в порядок пешеходные переходы.

В этом году в Дагестане досрочно ввели в строй участок с 776-го по 786-й км автодороги Р-217 – здесь также велись работы по расширению с двух до четырех полос. Продолжается капремонт еще на пяти участках общей протяженностью 65 км: Эндирей – Кизилюрт (16 км), съезд в Тидибский – Коркмаскала (6 км), Избербаш – съезд в Инчхе (14 км), а также два отрезка от Каякента до выезда из Мамедкалы (29 км).

*** Протяженность федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в Дагестане составляет 276 км – она ведет от границы с соседней Чеченской Республикой до Азербайджана. Служит главной транспортной артерией Дагестана, связывающей все крупные населенные пункты региона. На сегодняшний в Дагестане в четырехполосное исполнение переведено 65 км (23,5%) этой дороги.